Stellantis: Fca e Psa prevedono perfezionamento fusione per il 16 gennaio

Torino, 4 gen. - (Adnkronos) - A seguito delle approvazioni assembleari di oggi e dell'ottenimento delle ultime autorizzazioni normative nel corso del mese scorso, tra cui in particolare da parte della Commissione Europea e della Banca Centrale Europea, Fca e Groupe Psa ''prevedono di perfezionare la fusione il 16 gennaio 2021''. Lo comunica una congiunta in cui si precisa che ''la negoziazione delle azioni ordinarie Stellantis avrà inizio lunedì 18 gennaio 2021 sul Mercato Telematico Azionario di Milano e su Euronext Paris e martedì 19 gennaio 2021 sul New York Stock Exchange''.