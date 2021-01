04 gennaio 2021 a

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - L'incertezza sulla riapertura delle scuole "è inaccettabile, sarà che io ho figli che vanno a scuola e una moglie docente, ma siamo al 4 gennaio e io trovo assurdo che i mie figli non sappiano ancora se vanno a scuola o no, trovo assurdo che è il 4 gennaio e ancora non si sappia". Così il leader di Iv Matteo Renzi, ospite di 'Quarta Repubblica' su Rete 4.