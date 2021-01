Libri: la duchessa Camilla lancia il suo 'club del libro', debuttò il 15/1 su Instagram

04 gennaio 2021 a

Londra, 4 gen. - (Adnkronos) - Camilla, moglie di Carlo, principe di Galles, lancerà un suo club online del libro per cercare di incoraggiare i lettori di tutte le età a scoprire nuovi autori. La duchessa di Cornovaglia, appassionata lettrice, spera così di creare un hub virtuale in cui le comunità letterarie di tutto il mondo possano connettersi. La sua 'sala di lettura', come riferisce la stampa inglese, sarà lanciata il prossimo 15 gennaio su Instagram, con Camilla che consiglierà quattro libri per inaugurare la stagione invernale.

L'idea di The Duchess of Cornwall Reading Room è nata dopo la risposta positiva alle sue liste di lettura pubblicate a Pasqua e durante l'estate, suggerite dai ripetuti mesi di lockdown. La seconda moglie del principe Carlo sarà supportata nell'iniziativa dall'autore e illustratore britannico Charlie Mackesy, che ha catturato l'immaginazione di un gran numero di lettori con il libro "Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo" (in Italia è stato pubblicato da Salani), caso editoriale in Inghilterra e negli Stati Uniti nell'ultimo anno e mezzo con un milione e mezzo di copie vendute: è una storia universale, il racconto dell'amicizia tra un bambino curioso, una talpa golosa di torta e piena di vita, una volpe guardinga e un cavallo saggio e gentile.

Dopo aver sentito parlare del progetto nelle sue fasi iniziali, Mackesy ha scritto a Camilla per offrire il suo aiuto con una lettera autografa arricchita con i suoi disegni distintivi. Poi hanno avuto un confronto con una videochiamata e Camilla ha elogiato il suo libro di grande successo perchè rappresenta un'ode all'innocenza e alla gentilezza. Per lanciare The Duchess of Cornwall Reading Room ha scelto una nuova immagine: Camilla è ritratta in piedi, sorridente, mentre si trova accanto a una finestra nella Garden Room di Clarence House mentre indossa un cappotto di lana rossa di Fiona Clare, con la mano destra appoggiata su una pila di libri. Il ritratto è del fotografo Hugo Burnand che ha scattato le foto di matrimonio per Carlo e Camilla nel 2005 e per il duca e la duchessa di Cambridge nel 2011.