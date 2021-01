04 gennaio 2021 a

Milano, 4 gen. (Adnkronos) - Roberto Maroni si trova in ospedale a Varese, dopo un malore, sotto osservazione in attesa degli esiti degli esami. L'ex presidente della Lombardia e esponente di spicco della Lega si trovava in casa quando si è sentito male: per il mancamento è caduto a terra procurandosi una lieve ferita al volto. Al momento, si apprende da fonti della Lega, è vigile, in attesa di conoscere il suo stato di salute.