Ibm Italia, Stefano Rebattoni nuovo amministratore delegato

04 gennaio 2021 a

Milano, 4 gen. (Adnkronos) - Stefano Rebattoni è stato nominato amministratore delegato di Ibm Italia. Succede a Enrico Cereda che, dopo aver guidato la società negli ultimi cinque anni, assume ora il ruolo di Technology Leader Ibm Europa, Medio Oriente e Africa, conservando la carica di presidente per Ibm Italia.

"Stefano Rebattoni è un leader dalle notevoli capacità. Nel suo nuovo incarico porta con sé una profonda conoscenza dei settori bancario e pubblico, nonché di tutto il mercato italiano. La sua passione per l'innovazione contribuirà al progresso digitale nel Paese. Durante i suoi 19 anni in Ibm, Stefano ha saputo portare grande valore ai nostri clienti" commenta Marta Martinez Alonso, General Manager di Ibm Emea.

"Siamo a un punto cruciale nel plasmare il futuro del nostro sistema economico, sociale e sanitario. L'attuale crisi globale sta accelerando la disruption e la necessità di una reinvenzione digitale" spiega Stefano Rebattoni. "È un privilegio assumere la guida di Ibm Italia, succedendo a Enrico Cereda e continuando il lavoro di successo da lui svolto per le imprese italiane e lo sviluppo del Paese. Considero prioritaria la missione di aiutare i nostri clienti e partner a capitalizzare la loro trasformazione digitale, posizionandoli al meglio per la crescita attraverso l'utilizzo della nostra piattaforma cloud ibrida aperta assieme alle potenzialità dell'intelligenza artificiale”.

"Sostenere i nostri clienti nel loro percorso di sviluppo e successo è fondamentale per Ibm. La pandemia ha evidenziato l'urgenza che il Paese ha di espandere le sue capacità digitali. Stefano renderà il team di IBM Italia ancora più determinato a guidare l'innovazione che il nostro Paese necessita" ha aggiunto Enrico Cereda.

Prima della sua nomina ad amministratore delegato di Ibm Italia, Stefano Rebattoni è stato responsabile delle operazioni di vendita complessive delle aziende sul mercato italiano. In precedenza, è stato General Manager della divisione Global Technology Services di Ibm Italia. Rebattoni, 46 anni, si è laureato in Ingegneria gestionale presso il Politecnico di Milano e ha conseguito un master in economia aziendale (MBA) presso la Warwick Business School.