Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Giuseppe Conte ha rappresentato benissimo l'Italia nei mesi drammatici del Covid-19, ottenendo risultati straordinari per il nostro Paese. Cambiare premier sarebbe un danno enorme per gli italiani, incomprensibile per gli altri paesi. L'Italia non può permetterselo". Lo scrive in un tweet il deputato M5S Gianluca Vacca.