Governo: Renzi, 'accordo su contenuti, poi vedremo se Conte o un altro'

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Possiamo stare sui contenuti? Sui vaccini si può fare meglio sì o no? Quando siamo d'accordo sui contenuti poi scegliamo le persone. Secondo me i ministri che ci sono ora non sono i migliori del mondo, secondo il presidente del Consiglio sì. Però io non faccio il presidente del Consiglio, sarà il presidente del Consiglio, che sia Conte o sia un altro, lo vedremo...". Così il leader di Iv Matteo Renzi, ospite di 'Quarta Repubblica' su Rete 4.

L'ex premier richiama anche la locazione latina 'Nomina sunt consequentia rerum', ovvero i nomi sono conseguenti alle cose'. "La squadra viene alla fine - aggiunge - e il mio non è un modo per svicolare alle domande".