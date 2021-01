04 gennaio 2021 a

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Non ci sono alternative a Conte e a questa maggioranza. Le soluzioni devono essere trovate in un recovery verde, innovativo e sociale attorno al quale rilanciare l'azione di governo". Così in un tweet la senatrice di LeU Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto.