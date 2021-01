04 gennaio 2021 a

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "La drammatica conferenza stampa di Boris Johnson - mi astengo su errori evidenti e valutazioni politiche della situazione inglese - spero sia ben presente oggi al Consiglio dei Ministri in corso. Ben presente". Lo scrive in un tweet il deputato dem Filippo Sensi. "(Lo so, lo so, un messaggio alla nazione, non una conferenza stampa, faccio ammenda)", precisa in un successivo 'cinguettio'.