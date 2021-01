Coronavirus: M5s ad assessore Sicilia, 'chiarezza su piano vaccini, riferisca all'Ars'

04 gennaio 2021 a

a

a

Palermo, 4 gen. (Adnkronos) - Il M5S all'Assemblea regionale siciliana torna a chiedere chiarezza sul piano vaccini nell'Isola per evitare "confusione e corsie preferenziali" a personale non impegnato in prima linea nella lotta al Covid o non a rischio. "E fondamentale – dicono i deputati 5 stelle, componenti della commissione Salute di Palazzo dei Normanni, Francesco Cappello, Giorgio Pasqua, Salvatore Siragusa e Antonio De Luca – che l'assessore Razza venga in commissione a comunicare i criteri per la somministrazione del vaccino, che onestamente non sono per nulla chiari, considerato che abbiamo avuto notizia di assurdi sconfinamenti rispetto alle direttive nazionali. Abbiamo già chiesto la convocazione dell'assessore in commissione Salute e attendiamo risposte". .