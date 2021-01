04 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 4 gen. (Adnkronos) - In Lombardia non ci sono nuovi casi di Covid19 a Sondrio e provincia, mentre a Brescia sono 302, il numero più alto tra le province. Nel milanese sono 243 i contagi, di cui 89 a Milano città. A Como e provincia sono 37, a Bergamo 38 e a Pavia 29. Numeri in calo a Varese (14) e Lodi (9). A Cremona ci sono 18 nuovi casi, a Lecco 21, nel mantovano 66 e in provincia di Monza e Brianza 73.