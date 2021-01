04 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 4 gen. (Adnkronos) - Gli attualmente positivi al Covid19 in Lombardia sono 52.687 e nella regione si contano da ieri 5.104 tra guariti e dimessi dagli ospedali. Rispetto a ieri, i ricoverati in terapia intensiva sono 5 in meno, per un totale di 484 posti letto occupati, a fronte però di 22 nuovi ingressi. Negli altri reparti Covid della regione ci sono 3.227 pazienti (-40).