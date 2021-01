04 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 4 gen. (Adnkronos) - Secondo l'ultimo aggiornamento del report vaccini anti-Covid (ore 18.04), le somministrazioni di vaccini in Lombardia rispetto alle dosi consegnate sono salite al 5% dal 3,9% di questa mattina. In tutto si tratta di 4.026 somministrazioni rispetto alle 80.595 dosi consegnate, circa un migliaio in più rispetto a ieri.