Coronavirus: Boccia, 'zone bianche? è obiettivo ma si discuterà al momento opportuno'

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "La prospettiva deve essere quella ma non accadrà di certo stasera". Lo dice il ministro Francesco Boccia a La vita in Diretta a proposito di possibili 'zone bianche'. "Al momento la certezza è che le zone non cambiano. Resta il giallo, l'arancione e il rosso con restrizioni diverse".

"La prospettiva è il bianco ma ne parleremo in vista del prossimo Dpcm. Fino al 15 gennaio ci sono queste misure e stiamo inasprendo le soglie. Tutte le valutazioni, compresa questa sulle aree bianche, è una cosa che è sul tavolo, tutti vorremmo tornare bianchi, ne discuteremo al momento opportuno".