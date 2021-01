04 gennaio 2021 a

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Non è più tempo di strette, è arrivato il vaccino e ora quel che serve è un piano vaccinale h24". Così la ministra dell'Agricoltura e capo delegazione di Iv al governo, Teresa Bellanova, in un'intervista al Tg2 risponde alle nuove misure per contenere le pandemia in programma nel Consiglio dei ministri in programma alle 21 a Palazzo Chigi.