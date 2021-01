Boutique d'eccellenza 2020 in Diritto della Rete: Legal For Digital riceve il premio de le Fonti Award

04 gennaio 2021 a

a

a

(Milano 4 gennaio 2020) - Milano, 4 Gennaio 2021. Le Fonti Awards®, HR e Diritto del Lavoro, è il più importante evento televisivo che celebra l'eccellenza e i professionisti italiani nel campo del Diritto della Rete.

Arrivato alla sua decima edizione, ha decretato

Il premio è stato vinto con la seguente motivazione: "Per dirimere ogni tipo di questione giuridica relativa al web marketing, al Gdpr, al copyright e ai marchi nell'articolato e complesso percorso del diritto della rete. Lo studio legale risulta uno tra i più prestigiosi e affermati nel panorama italiano in questo particolare ramo del diritto".

Diretto dagli avvocati Brunella Martino ed Alessandro Vercellotti, Legal For Digital, con sedi a Milano e Lucca, ha ricevuto il premio per l'instancabile attività di divulgazione nel campo della conoscenza legale applicata al business digitale.

Difatti, con un canale Telegram che ha superato i 2700 professionisti, appuntamenti LinkedIn giornalieri, e la più vasta raccolta gratuita strutturata in Italia di risorse legali video per agenzie di Web marketing e freelance, Legal For Digital è divenuto il punto di riferimento di professionisti ed imprenditori che desiderano tutelare preventivamente la crescita del loro business online.

Con 287 clienti nel 2020 e 132 tra agenzie web e freelance, Legal For Digital di Alessandro Vercellotti e Brunella Martino, è intervenuto nel 2020 in oltre 60 eventi formativi tra live, interviste, webinar e corsi, con il record d'interazioni social e un gradimento praticamente unanime che lo ha portato a presenziare al Web Marketing Festival, allo Smau, all'Mb Summit, al Joomla day, al WordCamp di WordPress, al Bidigital, al Cavalieri Digitali, all'Assolombarda, e a moltissime altre sessioni formative.

Ricevuto questo premio prestigioso per l'attività professionale e divulgativa svolte nel 2020, gli avvocati Vercellotti e Martino hanno dichiarato: - "Fare business online nel 2021 significa fare bene (e senza rischiare) tutte le azioni che concorrono alla sua crescita.

La tutela legale preventiva è una di queste.

Ed è la prima in termini cronologici perché se non garantisci alla tua impresa la totale ed assoluta conformità alle direttive legali che ne disciplinano lo sviluppo in rete, come ad esempio l'aderenza perfetta alle disposizioni relative alla Privacy Policy o al GDPR, tu ti assumi un preciso rischio sia finanziario che di credibilità.

Stessa cosa vale ad esempio per la registrazione del marchio, un altro aspetto su cui, quasi ogni settimana, facciamo il punto con i nostri clienti e coloro che ci seguono in rete.

La rete è una fucina di opportunità, soprattutto in questo momento dove tutti i parametri indicano una crescita rapida e consistente del tempo medio di navigazione sia online che mobile, ma queste opportunità imprenditoriali si possono cogliere se e solo se siamo pienamente consapevoli di tutte le loro declinazioni, comprese quelle legali.

Per questo abbiamo deciso di divenire i principali divulgatori in Italia di tutti questi aspetti, perché solo una consapevolezza lucida, semplice e profonda di queste tematiche, ne permette una vera applicazione in termini di business".

Per maggiori informazioni

Sito Web:

Lo Studio Legal For Digital ha una sede in piazza IV Novembre 4 a Milano (telefono 02 671 658 098) ed una a Lucca in via San Paolino 102 (telefono 0583 084 562).

Email:

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl