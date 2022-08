Governo: assemblea deputati M5S, 'Conte imprescindibile, non si tocca'**

04 gennaio 2021 a

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - Il Movimento 5 Stelle al fianco del premier Giuseppe Conte. Almeno è quanto sembra emergere dall'assemblea dei deputati grillini, dove diversi eletti sono intervenuti per esprimere il loro sostegno al presidente del Consiglio, definito da qualcuno "imprescindibile" e "non sostituibile" in quanto "scelta nell'interesse del Paese". Conte "non si tocca", hanno chiosato altri deputati. Nel dibattito sulla situazione politica, fra i deputati del MoVimento 5 Stelle un punto fermo sembra rappresentato da Giuseppe Conte presidente del Consiglio.