Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Eroici ricercatori hanno impiegato 11 mesi per regalarci un vaccino. Adesso non possiamo perdere nemmeno un'ora. Il vaccino salva la vita. Firma anche tu la petizione per #Vaccinare24h". Lo scrive Matteo Renzi su twitter.