Coronavirus: in Cdm ipotesi zona arancione weekend o intera settimana, no Italia rossa**

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - No a tutta Italia zona rossa. Le ipotesi che verranno discusse nel Consiglio dei ministri che si terrà stasera alle 21 sono due: Italia arancione nel solo weekend post Epifania oppure per l'intera settimana, dunque dal 7 gennaio al 15. Sul tavolo del Cdm, spiegano inoltre fonti di governo all'Adnkronos, l'inasprimento delle soglie per far scattare misure più restrittive, decretando nuove zone arancione o rosse, un punto su cui tutti sarebbero d'accordo per scongiurare una terza ondata. Fino al 15 gennaio, inoltre, il provvedimento che verrà varato questa sera dovrebbe prorogare il divieto a spostarsi da una Regione all'altra, se non per motivi di necessità e urgenza.