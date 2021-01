Coronavirus: il Carnevale di Viareggio slitta a metà settembre**

04 gennaio 2021 a

Viareggio (Lucca), 4 gen. - (Adnkronos) - La pandemia da coronavirus fa slittare il Carnevale di Viareggio, che dai tradizionali mesi di gennaio e febbraio si terrà, eccezionalmente nel 2021, all'inizio del prossimo autunno: si svolgerà, infatti, dal 18 settembre al 9 ottobre. Cinque sfilate dei carri allegorici sui Viali a Mare, in programma il 18, 26 settembre, 2, 3 e 9 ottobre, per un "Carnevale Universale", dedicato a tutte le tradizioni, storie e culture del Carnevale nel mondo.

È la prima volta, in quasi 150 anni, che i Corsi Mascherati del Carnevale di Viareggio sono in programma tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno. "Una rivoluzione del calendario causata dalla pandemia - spiegano gli organizzatori - Un'edizione unica e straordinaria per la città di Viareggio, voluta dalla Fondazione Carnevale e dagli artisti che stanno lavorando negli hangar della Cittadella per completare le loro gigantesche costruzioni allegoriche".

Le sfilate dei carri allegorici e delle mascherate si apriranno sul Lungomare di Viareggio sabato 18 settembre con il primo Corso Mascherato. Il secondo Corso Mascherato di domenica 26 settembre sarà l'occasione per celebrare un importante anniversario per il Carnevale di Viareggio: i vent'anni dallo storico trasferimento dei carri dai vecchi hangar di via Marco Polo alla Cittadella, che da quel giorno del 2001 è il luogo dell'arte e della creatività. Super week-end di Carnevale sabato 2 e domenica 3 ottobre con due eccezionali sfilate dei carri allegorici. Gran finale sabato 9 ottobre con il quinto Corso Mascherato.