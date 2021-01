Coronavirus: bozza Dl, 'week end 9-10 gennaio zona arancione nazionale'**

04 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 7 e il 15 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020" ovvero le misure della zona arancione "ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia". Si legge nella bozza del decreto sulle misure anti Covid.