Coronavirus: Bezzini, 'In Toscana già somministrati 15.477 vaccini'**

Firenze, 4 gen. - (Adnkronos) - "Oggi è stata di gran lunga superata la soglia delle 100 Rsa toscane nelle quali sono già stati somministrati i vaccini anti Covid agli ospiti, che alle ore 19.30 di oggi risultano essere stati vaccinati in 3.890, mentre i vaccini somministrati complessivamente dall'inizio della campagna sempre alle 19.30 di oggi hanno raggiunto quota 15.477. La prima fornitura è già tutta prenotata e sarà somministrata entro l'8 gennaio, mentre è previsto per domani l'arrivo della seconda, per la quale verranno riaperte nuovamente le prenotazioni online per il personale sanitario e socio-sanitario coinvolto nella fase 1 e che aveva effettuato la pre-adesione". Lo annuncia l'assessore regionale alla Sanità della Toscana, Simone Bezzini, con un post su Facebook.

"Le operazioni di questa prima fase della campagna di vaccinazione (tra prima e seconda somministrazione) per operatori sanitari e socio-sanitari in prima linea e ospiti e personale delle Rsa finiranno nella seconda metà di febbraio. Conclusa questa prima fase potrà iniziare la fase 2, a partire dalla fascia di popolazione over 80, che sarà graduale e coinvolgerà progressivamente, nei mesi a venire, tutta la popolazione - spiega Bezzini - Ovviamente se le forniture saranno accelerate a seguito dei pronunciamenti delle autorità regolatorie l'ingresso in fase 2 potrà essere anticipato".

"Sarà comunque un percorso lungo, da affrontare con rigore e responsabilità, che dipenderà da quali tipi di vaccino verranno via via autorizzati e resi disponibili oltre a Pfizer (il primo dovrebbe essere Moderna, ma molto dipenderà da quello di AstraZeneca - ogni tipo di vaccino ha diverse caratteristiche di distribuzione, conservazione e somministrazione), dai tempi e dalle quantità delle forniture, dalle indicazioni del Governo sulle categorie destinatarie. La partita è globale, europea e nazionale - scrive Bezzini - Vi terremo puntalmente aggiornati su tempi e modalità per accedere alla vaccinazione. La Toscana è pronta, siamo tra le Regioni che meglio stanno rispondendo in Italia, il nostro sistema sanitario sta affrontando a testa alta questa prova, le adesioni del personale sanitario sono alte e la campagna di vaccinazione sta dando risultati incoraggianti. Noi siamo al lavoro per far funzionare tutto al meglio e siamo attrezzati per ogni scenario. Grazie a tutti coloro che sono al lavoro".