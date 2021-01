Calabria: Morra, 'io candidato governatore M5S-Pd? Non ne so nulla'**

04 gennaio 2021 a

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Io candidato governatore di un'alleanza Pd-M5S in Calabria? Non ne so nulla, me lo sta dicendo lei...". Così all'Adnkronos il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra, mentre torna a farsi spazio il suo nome per una possibile alleanza 5 Stelle e dem in Calabria, Regione che tornerà al voto l'11 aprile dopo la morte della presidente Jole Santelli il 15 ottobre scorso. "Alle urne in Calabria si tornerà ad aprile - aggiunge incalzato Morra - direi che c'è tempo...".