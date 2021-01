Tlc: Gorno Tempini (Cdp), 'con Covid rete unica in fibra diritto cittadinanza'

03 gennaio 2021 a

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Con il Covid la realizzazione di una rete unica è diventata, come ha detto qualcuno, un diritto di cittadinanza, che va reso disponibile a tutti gli italiani, a tutte le imprese e alle pubbliche amministrazioni. Cdp crede nella fibra da anni come dimostra l'investimento in Metroweb, poi confluita in Open Fiber. Il nostro intento è quello di cercare una soluzione equilibrata con i vari attori perché la rete unica diventi una realtà". Ad affermarlo, in un'intervista a 'La Repubblica', è il presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini.