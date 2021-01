Milano: festeggiano compleanno con fuochi d'artificio fuori da cimitero, 7 multati

03 gennaio 2021 a

Milano, 3 gen. (Adnkronos) - Festeggiavano un compleanno all'aperto, in sette, sparando fuochi d'artificio fuori da un cimitero: i carabinieri di Trezzo sull'Adda, nel milanese, li hanno sanzionati ieri sera, raggiungendo il luogo da cui sentivano provenire le esplosioni. I multati, per trasgressione al divieto di assembramento e di spostamento tra Comuni, hanno un'età compresa tra i 54 e i 22 anni, sono residenti a Trezzo sull'Adda, Concesa e in vari Comuni limitrofi.