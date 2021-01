03 gennaio 2021 a

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Da un governo ci si aspetta che governi, che decida, che programmi, che non cambi idea ogni settimana sulla pelle dei cittadini. Servono capacità di ascolto, visione, decisioni politiche chiare, non presunzione, litigi per la poltrona e decreti notturni. #contestop e avanti chi merita". Lo scrive su Facebook il segretario della Lega, Matteo Salvini.