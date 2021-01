03 gennaio 2021 a

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "I fondi europei non si spendono e si stanno perdendo? Ora sui fondi strutturali raggiunti tutti target 2020 di spesa (+3 mld rispetto a soglia rischio). Non esulto, dev'essere la normalità. L'abbiamo garantita anche nell'anno del lockdown. Stiamo recuperando ritardi e accelerando". Ad affermarlo, in un tweet, è il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano.