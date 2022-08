03 gennaio 2021 a

Milano, 3 gen. (Adnkronos) - In Italia 84.730 persone sono state vaccinate al Covid-19, circa 20mila in più rispetto a ieri nelle ultime ore, secondo l'ultimo aggiornamento del report sui vaccini consultabile sul sito del Commissario straordinario per l'emergenza. La provincia autonoma di Trento e la Regione Lazio, con il 45% e il 38% circa, restano le prime per dosi inoculate rispetto a quelle consegnate.