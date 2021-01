Coronavirus: Gasparri, 'governo non fa nulla per vaccini'

03 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - “È vergognosa l'impreparazione con cui il governo e le sue strutture sono arrivate alla fase della vaccinazione. Siamo sostanzialmente a zero. Un disastro totale. La totale incapacità di proteggere la popolazione. Conte, Speranza e compagnia andrebbero denunciati alla magistratura perché non difendono la salute degli italiani. E Mattarella che cosa dice? Ai suoi appelli segue l'inattività più totale del governo. Conte è colpevole delle morti che proseguono mentre il governo non fa nulla per vaccinare la popolazione”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.