Milano: tenta acquisto orologio da 9mila euro con truffa online, denunciato

Milano, 2 gen. (Adnkronos) - A Milano la polizia ha denunciato un 47enne per il reato di tentata truffa e frode informatica. La vittima è un 40enne che dopo aver messo in vendita su un noto portale online un orologio Rolex del valore di circa 9mila euro ha ricevuto un'offerta dal truffatore. I dati sospetti del bonifico ricevuto lo hanno portato a contattare gli agenti ai quali è bastato un controllo per verificare che la transazione era stata disposta da un conto corrente intestato a un ristoratore campano vittima di 'phishing' da parte del 47enne.

Il titolare del conto corrente è stato invitato dai poliziotti a sporgere denuncia, mentre alla vittima è stato chiesto di concordare l'incontro con il truffatore per procedere alla consegna dell'orologio. A presentarsi all'appuntamento in piazzale Lodi è stato lo zio, ignaro dell'attività truffaldina posta in essere dal nipote. Per il 47enne, con numerosi precedenti penali e di polizia per lo stesso tipo di reati, è scattata la denuncia.