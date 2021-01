Milano: Sala, 'avremo un paio di anni turbolenti ma sono ottimista su città'

02 gennaio 2021 a

Milano, 2 gen. (Adnkronos) - “Avremo un paio d'anni un po' turbolenti. Ma Milano ha la capacità fenomenale di mettere insieme 26 secoli di storia e una grande attenzione alle novità. È una finestra sul futuro. Questa cosa tornerà ad intrigare le persone. Io sono comunque molto ottimista su Milano”. Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ospite domani di ‘Va Pensiero', il programma in onda ogni domenica mattina alle ore 11.00 su Classica Hd, l'emittente televisiva italiana dedicata al mondo della musica classica. “La scelta di ricandidarmi è una scelta veramente di cuore. Se vinco, io ho già oggi le idee chiare su cosa fare, su come muovermi; se perdo, avrò la coscienza a posto”, continua Sala.

La politica, sottolinea, “ti toglie privacy, ti toglie tempo. Ma il politico sente di rappresentare una speranza, per tanti. Questo è quello che mi nutre”. Sala indica come modello il primo sindaco di Milano dopo la Liberazione, Antonio Greppi. “Mi piace molto il sindaco Greppi. Mi piacerebbe essere all'altezza di quello che ha fatto. È stato il sindaco della ricostruzione, non solo tangibilmente della città: anche dal punto di vista, culturale, dell'esempio, dei modi di essere il primo cittadino”.