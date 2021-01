Milano: Giunta approva piano strategico '1 Città, 20 Musei, 4 Distretti' (2)

02 gennaio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - L'obiettivo del piano è duplice: "da un lato mira a rendere più efficiente il sistema museale civico verso l'esterno grazie a un'offerta culturale cittadina integrata anche con gli istituti culturali non civici presenti nei distretti; dall'altro implica un riassetto organizzativo interno delle direzioni, in modo da garantire un migliore svolgimento dei processi interni e quindi maggiore qualità dei servizi erogati".

Inoltre, "la gestione integrata delle politiche culturali potrà connettersi più efficacemente alle strategie di sviluppo urbanistico, economico e sociale dei rispettivi territori, diventando il motore di una crescita armonica per ciascun ambito territoriale", si sottolinea nella nota del Comune di Milano. La ricerca è stata cofinanziata da Fondazione Cariplo ed è stata svolta dalla direzione Cultura del Comune di Milano insieme a Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali e al Gruppo di ricerca Ask - Bocconi. La ricerca per la redazione del Piano è stata svolta da Ptsclas.