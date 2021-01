Mantova: Fontana firma due nuove ordinanze, 1,3 mln euro per sisma 2012

02 gennaio 2021 a

Milano, 2 gen. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, in qualità di commissario delegato per l'emergenza sisma e ricostruzione in Lombardia, ha firmato due ordinanze con le quali vengono finanziati interventi di riqualificazione e di restauro nei Comuni di San Giacomo delle Segnate e di San Benedetto Po, in provincia di Mantova. Con le ordinanze 632 e 633, pubblicate sul Burl (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia) serie ordinaria del 2 gennaio 2021, vengono concessi dal commissario delegato finanziamenti per un importo complessivo pari 1.300.000 euro.

A San Giacomo delle Segnate, al progetto per la riqualificazione stradale e delle reti idriche danneggiate dal sisma del 2012, viene concesso un finanziamento pari a 1.280.000 euro. L'intervento rientra nel più ampio contesto del Piano degli interventi di rifunzionalizzazione, riqualificazione e rivitalizzazione del centro storico del Comune. Alla Chiesa di San Paolo Eremita a Portiolo di San Benedetto Po, viene riconosciuto un contributo di 20.091,80 euro per l'acquisto di lampade scaldanti e i lavori di messa a norma dell'impianto elettrico.

Con queste opere si raggiungerà la piena agibilità dell'edificio il cui recupero è stato quasi interamente sostenuto dalla Diocesi di Mantova con risorse per 510.000 euro. L'intervento, rientra tra quelli inseriti nel protocollo di intesa tra Diocesi di Mantova e commissario delegato del 17 novembre 2015, integrato dal protocollo di intesa del 19 luglio 2019.