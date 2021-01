Mantova: carabinieri, -11,4% reati nel 2020, quasi dimezzati furti in casa

02 gennaio 2021 a

Milano, 2 gen. (Adnkronos) - Nel 2020, condizionato dall'emergenza sanitaria del covid-19, l'Arma dei carabinieri ha proceduto per 9.645 reati a Mantova e provincia e ha individuato i responsabili di 2.432 episodi (2.671 nel 2019). L'andamento dei delitti nell'ultimo anno in tutta la provincia di Mantova ha segnato un calo pari al 11,4% rispetto al 2019, secondo il bilancio annuale.

In particolare, nella provincia di Mantova si evidenzia, la diminuzione del totale dei delitti: 11.378 (a fronte dei 12.850 del 2019); delle rapine: 79 a fronte delle 88 avvenute nel 2019) di cui 55 perseguite dai carabinieri; dei furti: 3.624 (contro i 5.629 nel 2019) di cui 3.435 perseguiti dall'Arma. Si registrano 872 furti in abitazione (1.564 nel 2019); 370 furti in esercizi commerciali (512 nel 2019); 331 furti con destrezza (527 nel 2019). Costante il controllo del territorio espresso con 25.514 servizi, ha consentito di controllare 207.855 persone (97.662 nel 2019) e 151.267 vetture (69.876 nel 2019).

I carabinieri della Provincia di Mantova hanno arrestato 304 persone (+12,6%) e ne hanno denunciate 2.866 (-17%). Nell'ambito della sicurezza stradale sono state elevate 2.885 contravvenzioni (4.545 nel 2019), sono stati rilevati 195 incidenti stradali (389 nel 2019) e sono state deferite in stato di libertà 88 persone risultate positive ai test agli effetti dell'alcool (230 nel 2019).