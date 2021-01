Mantova: carabinieri, -11,4% reati nel 2020, quasi dimezzati furti in casa (2)

02 gennaio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Nel settore del contrasto al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti sono state arrestate 26 persone per spaccio (10 nel 2019) e sequestrati 11 chili di sostanze stupefacenti. La nuova normativa sul cosiddetto Codice Rosso ha portato a 25 arresti (10 nel 2019) e 157 denunce (139 nel 2019). Invariato il numero delle violenze sessuali (26).

In materia ambientale i carabinieri Forestali hanno effettuato 1.074 controlli (+ 24,5%), che hanno determinato la contestazione di 78 illeciti amministrativi e la denuncia all'autorità giudiziaria di 20 persone. Sul fronte del contrasto al caporalato sono state ispezionate 20 aziende, per otto è scattato il provvedimento di sospensione dell'attività, sono stati controllati 120 lavoratori, individuati 51 lavoratori irregolari, emesse sanzioni amministrative per 257.333 mila euro, eseguiti 5 arresti e denunciato 27 persone. In un anno segnato anche da gesti di solidarietà le richieste di intervento alle centrali, tramite il 112, sono state ben 24.821, "segno di una forte fiducia nell'istituzione".