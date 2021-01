Liguria: 'Cambiamo', 'solidarietà a Toti, preoccupa tensione sociale'

02 gennaio 2021 a

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Esprimiamo solidarietà al presidente Toti per le minacce inaccettabili di cui è stato destinatario. Il clima di tensione sociale che si sta instaurando a causa della situazione economica rischia di diventare insostenibile. È necessaria un'azione più concreta e tempestiva di sostegno del tessuto imprenditoriale". E' quanto si legge in una nota dell'esecutivo di 'Cambiamo'.

"Gli italiani -prosegue il comunicato- stanno dimostrando grande responsabilità ma non possono pagare il costo di questa emergenza. La maggioranza e il governo si diano una mossa, non bastano sussidi, serve un progetto concreto di rilancio ed una contestuale campagna vaccinale capillare per fare ripartire le attività e l'economia".