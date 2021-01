02 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Renzi sappia che, almeno per ora, non c'è alternativa a questo governo. Non è pensabile una crisi al buio. Ancor di più in un momento così difficile per il Paese. I giochi di potere non fanno bene a nessuno, tanto meno agli italiani”. Lo afferma il segretario del movimento Unione popolare cristiana (Upc) Antonio Satta.