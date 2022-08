Governo: Giro, 'inutile che Renzi cerchi di convincere senatori Fi'

02 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Noi siamo pronti a votare a febbraio. No problem. C'è la legge elettorale e anche i nuovi collegi. La pandemia? In America hanno votato 150 milioni di persone. Renzi? Perderà comunque perché il popolo lo ha abbandonato da anni. Lo ritengono tutti una persona confusionaria e insopportabile. Ovunque ne parlano male. È triste vederlo in Aula affannarsi a convincere i miei colleghi di Forza Italia che però non hanno l'anello al naso". Lo afferma il senatore di Forza Italia, Francesco Giro.

"Mi ricorda un po' -aggiunge- il declino di Massimo D'Alema che nel gennaio del 2006 cercava di convincere in Aula gli azzurri a votarlo come Presidente della Repubblica. Solo che Renzi è più giovane e quindi una figura più triste".