Formentini: Mirabelli, 'persona onesta e perbene'

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Ci ha lasciato una persona onesta e perbene, un uomo semplice e disponibile, fedele ai propri valori al punto da abbandonare il partito in cui era stato eletto non riconoscendosi nella sua ideologia intollerante e divisiva. Ha saputo rappresentare la città e i milanesi quando, dopo Tangentopoli, bisognava restituire credibilità alle istituzioni cittadine". Lo scrive su Facebook Franco Mirabelli, vicecapogruppo del Pd al Senato.

"Siamo stati compagni di banco a Palazzo Marino, insieme all'opposizione della giunta Albertini -ricorda- e ho conosciuto un uomo che viveva la politica come servizio, che non alzava mai i toni, che amava unire e non dividere, che amava la sua città”.