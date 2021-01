Coronavirus: Giro, 'magistratura indaghi su liberatorie chieste a studenti italiani in Cina'

02 gennaio 2021 a

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Ha ragione Matteo Salvini: la Cina ha taciuto sull'epidemia da Covid 19 e ciò ha provocato una pandemia con un enorme sacrificio di vite umane e di seguito con un danno economico incalcolabile. A mio avviso una inchiesta anche della Procura di Roma non sarebbe affatto ingiustificata. Ad esempio vorrei capire se è vero o non è vero che molti studenti liceali italiani partiti per la Cina per sostenere dei corsi sostitutivi e integrativi al loro curriculum scolastico nel proprio liceo, dopo l'estate del 2019, già ad ottobre di quell'anno hanno dovuto firmare in Cina un modulo, una sorta di liberatoria, su una presunta e non meglio identificata presenza di un virus para influenzale". Lo chiede il senatore di Forza Italia Francesco Giro.

"Prestigiose e rinomate istituzioni scolastiche -anche romane- che da anni si distinguono con merito per le loro relazioni culturali didattiche scolastiche con le università cinesi e le istituzioni politico governative di quel Paese -chiede l'esponente azzurro- ci possono dire qualcosa in merito?"