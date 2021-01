Coronavirus: al bar per festeggiare Capodanno, multe per 4mila euro

02 gennaio 2021 a

Palermo, 2 gen. (Adnkronos) - Si erano dati appuntamento in un locale per festeggiare il Capodanno. Adesso per 14 persone di età compresa tra i 20 e i 30 anni sono scattate le sanzioni amministrative per un totale di quasi 4mila euro. I carabinieri li hanno sorpresi in un bar in piazza della Repubblica ad Alcamo, nel Trapanese, intenti a consumare drink incuranti delle norme anti-Covid. Tutti sono stati identificati e multati così come il proprietario dell'esercizio commerciale, ritenuto responsabile di non aver osservato il previsto divieto di somministrazione di cibi e bevande per la consumazione sul posto o nelle adiacenze del locale. All'uomo sarà irrogata anche la prevista sanzione di chiusura dell'esercizio commerciale da parte della Prefettura.