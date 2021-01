01 gennaio 2021 a

Roma, 1 gen. (Adnkronos) - Al via la stagione dei saldi invernali. Da Domani iniziano ufficialmente le svendite in alcune regioni, Basilicata, Valle d'Aosta e Molise ma in un'Italia in totale zona rossa. E quindi la vera partenza sarà lunedì 4, che sarà un giorno arancione in mezzo ad altri 2 rossi, il 5 e il 6 gennaio. Dal 7 gennaio al via i saldi in Lombardia e in Piemonte. A ricordarlo è Confcommercio in un comunicato.