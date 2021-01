Dante: Uffizi, da oggi grande mostra virtuale per il Settecentenario dalla morte (3)

01 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - "Finora questi bellissimi disegni sono stati visti da pochi studiosi ed esposti al pubblico appena due volte e soltanto in parte – commenta il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt - oggi vengono pubblicati integralmente e con un commento didattico-scientifico sul sito degli Uffizi, dove d'ora in poi saranno liberamente consultabili. E' un vero orgoglio per le Gallerie aprire il Settecentenario dalla morte del sommo poeta rendendo disponibile a tutti questa straordinaria raccolta di arte grafica. Materiale prezioso non solo per chi fa ricerca ma anche per chi, appassionato dell'opera dantesca, sia interessato ad addentrarvisi per seguire, come dice l'Alighieri, virtute e canoscenza".