Dante: Uffizi, da oggi grande mostra virtuale per il Settecentenario dalla morte

Firenze, 1 gen. - (Adnkronos) - Nel primo giorno del Settecentenario dalla morte di Dante Alighieri, la Divina Commedia 'rivive' sul web. A partire da oggi sono infatti per la prima volta visibili online, sul sito degli Uffizi, tutti i disegni che illustrano il Poema, realizzati alla fine del Cinquecento dal pittore Federico Zuccari, famoso per aver affrescato la Cupola di Santa Maria del Fiore di Firenze.

Le Gallerie degli Uffizi, che custodiscono l'intero gruppo di questi fogli 'danteschi' (sono in tutto 88), aprono le celebrazioni pubblicando sul loro sito (www.uffizi.it) la mostra virtuale "A riveder le stelle", con un apparato didattico scritto da Donatella Fratini, curatrice dei disegni dal Cinquecento al Settecento degli Uffizi.

Dunque, tutte le illustrazioni della Commedia dello Zuccari sono state digitalizzate in alta definizione e organizzate in un percorso a tappe che permette di ammirarle per la prima volta nella loro interezza ed in ogni dettaglio. Gli 88 disegni, eseguiti dal pittore sul finire del Cinquecento, costituiscono la più imponente compagine illustrativa della Commedia realizzata prima dell'800.