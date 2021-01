Coronavirus: Mattarella, 'coltivare responsabilità, testimoniare cultura della cura'

01 gennaio 2021 a

Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, come costantemente ricordato da Vostra Santità nel corso degli ultimi mesi, si è inserita in un contesto non privo di criticità –climatiche, alimentari, economiche, migratorie –tra loro collegate. La pandemia le ha aggravate, vi ha aggiunto lutti e sofferenza, ha reso ancor più precarie le condizioni di quanti già sperimentavano difficoltà. Le attuali circostanze rendono, quindi, particolarmente opportuno il Suo messaggio sull'importanza di coltivare, nel discorso pubblico e al livello personale, una grammatica della cura. Tale esercizio richiede di attingere al significato più profondo del concetto di responsabilità, parola che implica l'idea del riscontro, di un appello che sollecita a dare una risposta, e di rileggere in tale luce la nostra condizione di membri di una comunità". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato a Papa Francesco, in occasione della 54/ma Giornata mondiale della pace.

Il Capo dello Stato, riferendosi sempre alle considerazioni del Pontefice, sottolinea poi la "necessità di uno sforzo pedagogico che, coinvolgendo famiglia, scuola e università, contribuisca a modellare le nostre società sulla base di un ritrovato spirito di fratellanza, affinché ognuno diventi testimone della cultura della cura".