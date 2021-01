Coronavirus: il Meyer inizia le vaccinazioni nel suo Vaccination Center, la prima è una pediatra

01 gennaio 2021 a

Firenze, 1 gen. - (Adnkronos) - Si chiama Leila Bianchi, è una pediatra che da sempre si occupa di Malattie Infettive e anche un'appassionata studiosa di vaccini. In questi mesi è stata in prima linea nel reparto Covid dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze e questa mattina, alla fine del suo turno di notte, ha ricevuto, per prima tra i sanitari, il vaccino contro l'infezione da Covid-19, nel nuovo Vaccination Center del Meyer.

La dottoressa Bianchi, subito dopo l'iniezione, ha sorriso e ha detto: “È un regalo per me, per i nostri piccoli pazienti e per i loro familiari: da medico credo che questo vaccino sia una grande opportunità e un dovere morale per noi sanitari. Oggi è veramente una giornata di gioia”.

Il Vaccination Center del Meyer - La dottoressa è stata la prima dei 42 operatori sanitari che oggi riceveranno il vaccino nel centro che il Meyer, in tempi rapidi, ha allestito nell'Aula Magna dell'ospedale. Il centro, che si sviluppa in un ambiente molto ampio, è stato organizzato con 2 percorsi di accettazione, 4 box separati e un'ampia “sala d'attesa osservata” dove i vaccinati attendono i 15 minuti post iniezione previsti dal protocollo. È in questo centro che, da oggi, gli oltre 1500 operatori del Meyer riceveranno il vaccino: come da disposizioni ministeriali, si parte con quelli al lavoro nei reparti Covid, poi con i sanitari e, a cascata, con tutte le altre persone al lavoro in ospedale. Sono già oltre 1300 ad essersi prenotati. Al Vaccination Center afferiranno anche i sanitari del vicino Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro).