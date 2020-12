Varese: ferisce uomo con cocci di vetro, arrestato 29enne

31 dicembre 2020 a

Milano, 31 dic. (Adnkronos) - Un uomo di 29 anni è stato arrestato dalla polizia a Varese per aver ferito un altro uomo con dei cocci di una bottiglia rotta. Intervenuti in piazza della Repubblica per una lite, gli agenti hanno trovato un uomo disteso in mezzo alla strada, sanguinante per le numerose ferite alla testa provocate dai vetri di una bottiglia rotta. La polizia ha rincorso l'aggressore che stava scappando e lo hanno fermato dopo poche centinaia di metri. L'uomo, un cittadino dell'Honduras di 29 anni, è stato arrestato per il reato di lesioni aggravate.