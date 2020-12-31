Varese: donna trovata morta a Busto Arsizio, si indaga per omicidio

Milano, 31 dic. (Adnkronos) - Il cadavere di una donna è stato trovato dalla polizia a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Il corpo della donna, di origine straniera, è stato rinvenuto in un container installato nell'area di un cantiere abbandonato della cittadina. La donna, secondo le prime indagini condotte dalla squadra mobile di Varese e dal commissariato di polizia di Busto Arsizio, sotto la direzione della Procura di Busto Arsizio, sarebbe vittima di un omicidio maturato all’interno di una comunità di persone senza fissa dimora e dedite al consumo di alcool e sostanze stupefacenti. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica degli eventi e le responsabilità penali.