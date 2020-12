31 dicembre 2020 a

Roma, 231 dic. Adnkronos) - Prorogate fino al 31 gennaio le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 19 ottobre 2020, in materia di lavoro agile nelle Pa. Il ministero della Pubblica amministrazione comunica la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del dm che proroga le misure messe in campo dal dicastero per contrastare il coronavirus.