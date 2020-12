Mattarella: Meloni, 'pronti a nostra parte, governo porti il Recovery in Parlamento'

31 dicembre 2020 a

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Ha ragione il Presidente Mattarella, quello che ci aspetta è tempo di costruttori. Per questo facciamo nostro il suo appello ad affrontare il piano europeo per la ripresa in modo concreto ed efficace, senza disperdere risorse come invece purtroppo è stato fatto negli ultimi mesi". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.

"Noi siamo pronti -aggiunge- a fare la nostra parte e ci auguriamo che anche il governo faccia la sua: definisca subito il piano e lo sottoponga al Parlamento, alle Regioni e alle forze sociali. Se non è in grado tolga il disturbo e lasci che il 2021 sia anche l'anno in cui gli italiani possano tornare a scegliersi un governo all'altezza delle sfide che ci attendono".